■MLBドジャース2−5レンジャーズ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に“1番・DH”で先発出場。3打数1安打2四球、打率は.286。今季初の2試合連続の5号で46試合連続出塁と記録を更新。得点圏では1打数無安打1四球だった。先発の佐々木朗希（24）は4回、94球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振6、四死球5、失点2（自責点2）。3回に同点ソロを浴びると、2死から勝ち越