通行不可区間を迂回する新ルート国土交通省 長岡国道事務所は2026年2月、新潟県と福島県にかけて敷設工事が行われている国道289号「八十里越（はちじゅうりごえ）道路」の進捗状況をまとめたレポートを公開しました。現在の状況や開通によって期待されている効果をみてみましょう。八十里越は、新潟県三条市から魚沼市を経て、福島県只見町に至る街道です。新潟市中央区から福島県いわき市を結ぶ国道289号上にあります。【