NHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演している坂東彌十郎のコメントが公開された。 参考：『風、薫る』の子ども時代省略は新たな“朝ドラ批評”に半年間ある物語だからこその期待 坂東が演じる清水卯三郎は、日本橋で舶来品などを手広く扱う「瑞穂屋」を営む人物。主人公の一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の2人と深く関わりを持つようになるキーパーソンだ。 坂東は清水卯三郎という役柄につい