私はフミコです。夫カズマとのあいだには、メイという娘がひとりいます。メイはすでに社会人ですが、実家から会社へ通っており、家には毎月2万円入れさせています。それを結婚資金としてコッソリ貯めておいてあげているのは内緒の話。私は年老いた親を少しずつ助けたいと思うようになり、現在は専業主婦をしています。若いころにバリバリと働いていたぶん、ゆったりと過ごせている今にありがたく思うばかり。しかしメイはあまり面