＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典とも呼ばれる海外メジャー「マスターズ」の最終ラウンドが行われ、首位タイから出た前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回りトータル12アンダーで優勝。大会連覇は、ジャック・ニクラス（1965-66年）、ニック・ファルド（1989-90年）、タイガー・ウッズ（2001-