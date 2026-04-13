◇インターリーグドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連続となる5号先頭打者アーチを放ったが、先発した佐々木朗希投手（24）が4回94球を投げ、5安打2失点。自己ワーストタイの5四球を与えるなど制球に苦しみ、チームは逆転負けで連勝が2で止まった。レンジャーズの先発は18、19年に