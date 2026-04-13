NHKは13日、連続テレビ小説「風、薫る」に出演する俳優の坂東彌十郎（69）のコメントを発表した。坂東が演じる清水卯三郎は、主人公の一ノ瀬りんと大家直美の2人と深く関わりを持つ人物。日本橋で舶来品などを手広く扱う「瑞穂屋」を営んでいる。発表された、坂東のコメントは次の通り。◇◇◇−清水卯三郎という人物はどのような人だと思いますか？坂東清水卯三郎という人物は1867年のパリ万国博覧会にも商人