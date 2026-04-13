Aぇ！group佐野晶哉（24）が、きょう13日に放送されたNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜、午前8時）の第11回に出演し、“朝ドラ”初出演を飾った。主人公・りん（見上愛）の良き相談相手となる「シマケン」こと島田健次郎役をオーディションで勝ち取った。このほど本紙などの取材に応じ、意気込みを語った。【望月千草】◇◇◇ドラマのタイトルのように軽やかに、ふわりと劇中に登場した。演じる島田は、