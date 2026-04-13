女優の本田望結が１２日、ＡＢＥＭＡ「市川團十郎を笑わせたら１０００万円」企画で東野幸治とともに司会を務め、話題を呼んだ。白のジャケット姿で混とんとした企画の流れを冷静に捌いていく姿にＳＮＳなどでは「本田望結ちゃん、司会うまっ！」、「アナウンサーかと思った」、「普通にアナウンサーと遜色ないＭＣぶり」と反響を呼んでいた。