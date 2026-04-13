【その他の画像・動画等を元記事で観る】小学館「ゲッサン」にて連載され、「次にくるマンガ大賞2022」U-NEXT賞、「書店員が選ぶこのマンガがすごい! 2023」紀伊國屋書店1位、銀座蔦屋書店1位など、プロのバイヤー達からの熱い支持を受けた漫画『クジマ歌えば家ほろろ』は、中学一年生の鴻田新（こうだ あらた）とロシアから渡ってきた謎の生物クジマとの出会いが家族に少しずつ新しい風を吹き込んでいく様を描いた異色のホームコ