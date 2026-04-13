プロにあってアマチュアにない「ゼロ振り子」とは？ スイングは２つの「体内振り子」からなる運動です。 １つは手を支点にしたクラブの振り子。もう１つは肩を支点にした腕の振り子です。まずは手を支点にした振り子について説明しましょう。両手でクラブを持ち、手の位置を固定してヘッドを左右にブラブラさせる。これが手を支点にした振り子運動で、軽くグリップして手首を柔らかく使うことで生まれます。ところが、これができな