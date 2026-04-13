子育て中の地雷ワード『はーい、このはちみつも栄養満点だから食べようね～』 赤ちゃんについての知識は皆無の夫 朝食時など、妻がバタバタと支度などで忙しくしているなか、赤ちゃんの離乳食を夫に任せた際のひとコマ。赤ちゃんにはちみつはNG食材の代表格で、驚いた妻がすぐ止めなければ危険な状況ですが、夫は自分の無知を恥じることなくイクメン気取り。 産んだ瞬間から母としての自覚スイッチがオン