他人・自分と上手につき合うテクニック 【Ｑ】怒っている相手に萎縮してしまいます 【Ａ】3つの「聞く」を使い分けてみましょう 顔を真っ赤にしてまくしたててくる相手に対して、冷静に対処するのはなかなか難しいですよね。こんなとき、相手の言葉をしっかり聞こうとすれば自分が傷ついてしまいますし、「まあまあ落ち着いて」なんていおうものなら、火に油を注ぎかねません。 人の感情も熱量も不変ではありません。ずっ