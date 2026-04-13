ネタニヤフ首相戦闘は継続中、やるべきことはまだある イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンのヒズボラに対する戦闘は継続中と表明。やるべきことはまだあり、我々はそれを実行中だ。戦闘は続いている、レバノンの安全地帯も含めてだ。