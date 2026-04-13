日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3355（+36.0+1.08%） ホンダ1276（+6.5+0.51%） 三菱ＵＦＪ2875（+33+1.16%） みずほＦＧ6873（+87+1.28%） 三井住友ＦＧ5618（+82+1.48%） 東京海上7170（+75+1.06%） ＮＴＴ154（+0.9+0.59%） ＫＤＤＩ2573（-9-0.35%） ソフトバンク216（+4.8+2.27%） 伊藤忠2041（+15+0.74%）