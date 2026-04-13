【本日の見通し】協議決裂を受けたリスク警戒の動き 週末にパキスタンの首都イスラマバードで行われた米国とイランとの停戦協議が決裂。リスク警戒の動きが一気に強まった。 週明けはドル高、原油高が一気に進む形でスタート。この後の展開が注目されるところとなっている。2週間の停戦でいったんリスク警戒感が後退した後だけに、今後警戒感が強まる可能性がある。もっとも、状況を見極めたいという意識