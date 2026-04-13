東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.27高値159.37安値158.94 159.88ハイブレイク 159.62抵抗2 159.45抵抗1 159.19ピボット 159.02支持1 158.76支持2 158.59ローブレイク ユーロドル 終値1.1723高値1.1739安値1.1678 1.1810ハイブレイク 1.1774抵抗2 1.1749抵抗1 1.1713ピボット 1.1688支持1 1.1652支持2 1.1627ロ&#12