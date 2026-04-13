脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔が、最新ショットを公開した。清原は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「まみこ来てくれた！楽しかったー！」と記し、ラッパーで歌手の鈴木真海子との笑顔の２ショットをアップし、近況を伝えた。この投稿には、「爽やか素敵な笑顔のお二人」「素敵なご友人の方々が、清原君を笑顔にしてくれますね」「いい笑顔、キヨたん」「素晴らしい友人や知人に恵まれていてうらやましい