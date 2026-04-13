プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、現役を引退した中田翔さん（３６）が親子ショットを公開。キュートな姿に反響が寄せられている。中田さんは１３日までに自身のインスタグラムに「寒い時寒いよな。。」と記し、次男・琉翔さんとの親子ショットをアップ。琉翔さんを抱っこし、ベンチコートに包まる様子を公開した。この投稿にファンから「琉翔くんパパ独占かわいい天使」「琉翔君…暖かそう」「パパの愛情が溢れ