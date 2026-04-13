第３１回アンタレスステークス・Ｇ３は４月１８日、阪神競馬場のダート１８００メートルで行われる。グランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）はここまで５戦４勝、２着１回とパーフェクト連対。オープンへの昇級初戦がいきなり重賞とハードルは高いが、これまでのパフォーマンスを考えれば十分勝負になっていい。ムルソー（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父レイデオロ）はオープンを連勝し