3月30日からスタートしたNHK朝ドラ「風、薫る」。見上（みかみ）愛（25）と共にダブル主演を務めるのは、オーディションで2410人の中から大抜てきされた上坂（こうさか）樹里（20）である。清楚（せいそ）なルックスの美女でありながら、実はなかなかの度胸の持ち主だという。彼女を知る元同級生や業界人に人物像を聞いた。＊＊＊【写真を見る】「20歳」とは思えない色気が…“肩出し”ドレス姿が美しい「上坂樹里」まだ知ら