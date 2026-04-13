ホルムズ海峡をめぐる不透明感が高まる中、原油先物価格が再び上昇し、1バレル＝100ドルの大台を超えました。また、円相場は円安傾向です。【映像】変動する円相場先ほど取引が始まったニューヨークの原油市場では、国際的な価格の指標となるWTIの先物価格が先週末と比べておよそ9ドル上昇し、一時1バレル＝105ドル台をつけました。また、外国為替市場の円相場は、円安傾向です。原油価格の高騰により日本の貿易収支が悪化す