【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）【映像】あわや殴り合いの掴み合い→“一触即発”の瞬間バイエルンに所属するフランス代表FWのミカエル・オリーセと、ザンクト・パウリに所属するエストニア代表DFのカルロ・メッツがライン際で激しい攻防を見せた。まるで喧嘩のような掴み合いにファンも騒然となった。日本時間4月12日に行われたブンデスリーガ第28節でザンク