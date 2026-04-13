日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第1節C卓が4月12日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、元Mリーガーで「麻雀忍者」の異名を持つ藤崎智が、現役Mリーガー3人を抑えて卓内トップを取った。【映像】日本プロ麻雀連盟の選手が多数登場するMリーグKONAMI麻雀格闘倶楽部に在籍経験がある藤崎は、現メンバーである佐々木寿人、EX風林火山・内川幸太郎、EARTH JETS・三浦智博という3人と