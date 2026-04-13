アメリカ中央軍は日本時間の今夜11時から、イランの港に出入りする全ての船舶に対し、海上封鎖を開始すると発表しました。アメリカ中央軍は12日声明で、トランプ大統領の指示に基づき、日本時間の13日午後11時からイランの港に出入りするすべての国の船舶に対する海上封鎖を開始すると発表しました。中央軍は、「アラビア湾やオマーン湾に面するすべてのイランの港や沿岸地域への出入りが対象となる」と呼びかけていて、「イラン以