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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・マネーストック ２３：００米・中古住宅販売件数 ※ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行の春季会合（１８日まで） ※タイ市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＪＥＳＣＯ，Ｅ・ＪＨＤ，ライク，ククレブ，ハブ，銚子丸，ＭＥＲＦ，プロパスト，コスモス薬品，メディアドゥ，ＰＲＴＩＭＥ，久光薬，ＱＰＳＨＤ，ギークリー，エレメンツ，ミクロ