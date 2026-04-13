１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円７０銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安だった。 この日に米労働省が発表した３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、食品とエネルギーを除くコア指数の上昇率が前月比０．２％の上昇となり、市場予想を下回ったことからド