１３日の東京株式市場は反落となる見通し。米国とイランの停戦交渉が決裂し、中東情勢を巡る悲観が台頭するなかで、先物に対する売り圧力が高まると予想される。想定レンジは５万５５００～５万６５００円。 前週末１０日の米国市場で主要３指数は高安まちまち。ＮＹダウは３日ぶりに反落した一方、ナスダック総合株価指数は８連騰と気を吐き、フィラデルフィア半導体株指数は２．３％高と連日で最高値を更新した。米