大阪3月限ナイトセッション 日経225先物57490+630 （+1.10％） TOPIX先物3783.0+41.0 （+1.09％） シカゴ日経平均先物57385+525 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 9日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が下落した一方で、ナスダックは上昇。米国とイランの直接協議を11日に控え、警戒感から主力株に持ち高調整の売りが出た。4月の米ミシガン大消費者態度指数（速報値）が47.6と、市場予想（52.