中国メディアの快科技によると、汎用（はんよう）人型ロボットなどを手掛ける宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は11日、同社の人型ロボット「H1」が、人型ロボットによる100メートル走で走行速度の世界記録を更新したと発表した。今回走行したH1は、足の長さが0．4＋0．4＝0．8メートル、体重約62キロで、走行時の最高速度が秒速10メートルに達した。「人類最速の男」ウサイン・ボルト氏の世界記録は9秒58で、平均秒速は10．44