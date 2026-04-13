◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神5回表の3点は2者連続で初球を打った適時打だった。2死一、二塁から中野拓夢は外角寄りカットボールを中堅左に先制二塁打。二、三塁となり森下翔太は速球を弾き、遊撃右をゴロで破る中前2点打した。初球について考えてみる。中野を迎えた時点で中日投手コーチ・山井大介がマウンドに駆け寄り、高橋宏斗に助言を与えていた。何と言ったかはわからないが、重要局