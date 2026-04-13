「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）阪神が中日に３連戦３連勝し、今季初の４連勝とした。高橋遥人投手（３０）が５安打に抑え、今季登板３試合で２度目の完封勝利と無双状態。４月までに２完封の左腕は１９６９年の江夏豊以来、５７年ぶりの快挙だ。相手の高橋宏斗投手（２３）との“高橋対決”も２戦２勝。チームは対セ・リーグ一回りを終え、１１勝４敗で貯金も今季最多更新の７。１４日からは甲子園で巨人を迎