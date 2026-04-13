日本ハムとロッテでプレーし昨季で現役引退した阪神の西村天裕打撃投手（32）は、新天地で日々奮闘している。「今までは打たれないように投げてきたのを、（今は）打ってもらうように投げる。投げて気持ちよく打ってくれたらいいなと思って、大きく外れないように丁寧に投げてます」17年ドラフト2位で日本ハムに入団し、23年にトレードでロッテに移籍。中継ぎとして、23年には自己最多の44試合に登板し防御率1・25を誇った。