【オーガスタ（米ジョージア州）共同】男子ゴルフのメジャー、マスターズ・トーナメントは12日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGCで最終ラウンドが行われ、ロリー・マキロイ（英国）が史上4人目の2連覇を達成した。松山英樹は12位だった。