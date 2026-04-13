日本発の9人組グローバルグループ・&TEAMが、21日に3rdEP『We on Fire』をリリースする。それに先立って、全曲バンドル配信がスタートし、HYBE LABELS 公式YouTubeチャンネルにてタイトル曲「We on Fire」のMVが公開された。【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI「We on Fire」のMVでは、&TEAMメンバー全員が本格的なアクションシーンに初挑戦しており、シンクロダンスにも垣間見える驚異的な身体