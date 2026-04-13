Image: Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2023年4月11日、「ネトフリが『ストレンジャー・シングス』のアニメ作るってよ」という記事を掲載しました。当時は、実写の本編がいよいよファイナルシーズン（シーズン5）に突入するという