「ピンとくる春アウターに出会えない……」そんな人は、身近な【ユニクロ】のメンズアイテムに目を向けてみて。女性向けとは違った魅力を備えたアイテムが多数揃っています。その中で編集部が注目したのは、クラシカルなデザインの「ハリントンジャケット」。カジュアルなデザインの中にもシャレ感が漂う一枚です。ユニクロアイテムを多数愛用しているインフルエンサーの着こなしとともに、その魅力をご紹介。 大人カ