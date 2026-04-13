息子が結婚するとき、どんな子がお嫁さんになってくれるのかと緊張してしまいますよね。今回は、筆者の知人が経験した“嫁姑エピソード”を紹介します。 息子が結婚、あいさつに来ると…… 進学し、私たちのもとから離れた息子はそのまま就職。そして、就職先で知り合ったという女性と結婚することになりました。 我が家から息子たちが住んでいるところは離れているため、お付き合いをしていることは知っていたもの