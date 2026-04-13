垢抜けた空間作りにぴったりのおしゃれな「インテリア雑貨」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見。公式サイトによれば「シンプルでホテルライクなインテリア」として登場。シリーズで揃えれば統一感も狙えそうです。今回はランプとトレイをご紹介します。 あたたかみと高級感のある「卓上インテリアランプ」 コロンとした丸みのあるフォルムの、あたたかみと高級感が融合したおしゃれなランプ。公式サイト