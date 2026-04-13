「杉谷くんとまた仕事したい」日本ハムOBで現在はユーチューバーとして活動する杉谷拳士（35）のリポーターとしての評価が“爆上がり”しているという。杉谷は2022年限りでプロ野球から退いた。「現役時代から饒舌なトークを売りにしており、『とんねるずのスポーツ王は俺だ!!』（テレビ朝日系）で“チーム帝京”として長年出演。プロ通算777試合出場で、レギュラー格ではありませんでしたが、人気という意味では全国区の選手でし