歌手・市川由紀乃が8日、自身のブログを更新。復帰後初めてウイッグを着用せずに音楽番組に出演したことを明かし、共演者についても思いを記した。 【写真】病を経験した2人ウイッグなしの市川由紀乃とシングルマザーの女性歌手 市川は「『うたコン』の幕開きは髙橋真梨子さん。優しく深みのある歌声を間近で聴くことができて幸せでした。そして嬉しい出会い、再会もありました。」と続け、7日に放送されたNHK