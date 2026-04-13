マンU戦を前にリーズ指揮官が田中碧に言及イングランド1部リーズ・ユナイテッドを率いるダニエル・ファルケ監督が、ここ数週間のトレーニングで評価を高めている日本代表MF田中碧について言及した。英メディア「Mot Leeds News」は「リーズでの実力を証明する時が来た」と見出しを打ち報じている。リーズは現地時間4月13日、プレミアリーグ第31節でマンチェスター・ユナイテッドとの大一番を控えており、スタメン争いに注目が集