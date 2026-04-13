米男子プロバスケットＮＢＡレイカーズの八村塁が１３日、今夏に次世代アスリート育成プロジェクト「ＢＬＡＣＫＳＡＭＵＲＡＩＳＵＭＭＩＴ２０２６」を開催すると発表した。８月６日から３日間、愛知・ＩＧアリーナで行われる。２年連続２度目の開催となり、昨年は中高生３３１４人の応募があり、参加倍率は約２０倍にも上った。八村は今回のイベント開催にあたり「「僕がアメリカでの１０年間で経験してきた“世界基準