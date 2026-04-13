昨年６月に第３子を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希の娘２人の姿に反響が集まっている。１３日までにインスタグラムで「＃お揃いコーデ」と題して、長女と次女・“グーちゃん”が同じ服を着て布団でゴロゴロする姿をアップした。この投稿には「見てて癒されます」「姉妹いいね」「のんちゃんにそっくりすぎてびっくりしちゃった！」「お人形さんみたい」「可愛らしい寝方」などの声が寄せられている。川崎は２０１３