兵庫県の採用試験に合格した人の6割近くが、入庁を辞退していた。県によると昨年行った職員の採用試験で「大卒程度の総合事務職」として合格したのは209人（早期SPI枠・通常枠の合算）だが、4月1日に入庁した人は86人だった。 123人が辞退しており、辞退率は58.9％と6割近くに達した。前年は46.0％だったので、数値が“悪化”したといえる。昨今の人手不足で公務員でも採用難だとはよく言われることだが、近隣府県の辞退率と比べ