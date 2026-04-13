動画配信サービス「Netflix」で4月20日より独占配信を予定しているドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』の主題歌に、稲葉浩志の書き下ろし新曲「果てなき夜を」が起用されることが発表された。【動画】特別映像：WBC Players’ Voice - WORLD BASEBALL CLASSIC 2026言葉の記録-本作は、野球日本代表“侍ジャパン”が挑んだ「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」の舞台裏