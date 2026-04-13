■マスターズ2026 最終日（日本時間12〜13日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）【写真を見る】松山英樹は12位Tフィニッシュ ！ 「トップ10に入れるかなと思ったんですけど」R.マキロイが史上4人目の連覇【マスターズ】米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」最終日。29位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、7バーディ、4ボギーのトータル「69」で回り12位タイ、15回目のマスター