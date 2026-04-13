SNSで注目のあの人の生活は…？「家賃おいくらですか？」の質問から垣間見える彼らの価値観と暮らしの工夫を覗いてみよう。今回は、元サラリーマン投資家のイノリンさん。就職氷河期世代で長年、年収200万円台の生活を送りながらも、2025年、資産が8300万円に到達し退職。これまでの軌跡と質素な暮らしぶりを聞いた。取材・文＝蜂谷智子写真提供：イノリンさんイノリン＠質素FIRE無職生活2年目（50歳・大阪府内在住）仕事：無