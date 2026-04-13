Netflix（ネットフリックス）は13日、3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に迫ったドキュメンタリー映画「戦いの向こう侍たちの記録2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の主題歌が、B’zの稲葉浩志（61）の新曲「果てなき夜を」に決まったと発表した。楽曲は日本代表、侍ジャパンが連覇の期待を背負って挑んだ大会の、知られざる舞台裏に迫った今作品に向けて、新たに書き下ろしたもの。東京プール日