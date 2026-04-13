2026年度内に「北条道路」東側区間が開通へ中国地方整備局は、2026（令和8）年度の予算概要を4月8日に発表しました。このなかで、「山陰道」の一部として建設中の国道9号「北条道路」の一部区間が、同年度内に開通する見通しであることを改めて明記しています。【埋めた奴、出てこいや！】これが北条道路の全通を妨げる「地中から出てきたガレキ」です（写真で見る）北条道路は、鳥取県湯梨浜町の「はわいIC」から琴浦町の「大